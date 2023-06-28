У білому жакеті та спідниці в горох: стильна кронпринцеса Мері вийшла у світ

Її королівська Високість була заскочена в компанії Федеріки Маркіонні, генеральної директорки Global Fashion Agenda, під час прибуття на Копенгагенський глобальний саміт моди.

Спадкова принцеса є покровителькою Global Fashion Summit.

Для виходу у світ принцеса обрала кремовий топ із поясом та відповідний жакет, поєднуючи це з коричневою максіспідницею у дрібний горох від Diane von Furstenberg та коричневими туфлями-човниками із замші в тон яким підібрала сумку.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері розпустила своє каштанове волосся, зробивши легке укладання хвилями і підкреслила природну красу легким денним макіяжем. На шиї у неї сяяло кілька золотих підвісок, а у вухах – сережки. Також нігті принцеси були нафарбовані яскравим лаком.

Нагадаємо, днями стало відомо, що старший син кронпринцеси Мері та кронпринца Фредеріка відмовився від державного фінансування, на яке він має право після того, як йому виповниться 18 років.

Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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