У білому жакеті та в еспадрильях: герцогиня Софі у стильному луку з'явилася на заході

Організація Seashell підтримує дітей та молодих людей, які мають труднощі у навчанні, обмежені можливосі та додаткові потреби у спілкуванні по всій Великій Британії.

59-річна Софі мала дуже елегантний вигляд і була в білому двобортному жакеті від Altuzarra Indiana, штанях із букле Roland Mouret зі стрілками та торочкою, взута у білі еспадрильї Penelope Chilvers та з молочною сумкою від Valextra.

З прикрас Софі доповнила свій образ ланцюжком із білого золота з діамантовим кленовим листом від Birks та круглими сережками-висячками. Вона зібрала волосся у низький пучок і зробила легкий денний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, Софі відвідувала з візитом Україну та стала першим членом британської королівської родини, яка це зробила.

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська під час зустрічі в Офісі президента у Києві / Фото: Associated Press

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