У білому жакеті з блискавкою: Юлія Тимошенко в ефектному аутфіті виступила у Верховній Раді

Народна депутатка з'явилася у парламенті в образі у класичних кольорах.

Сьогодні, 16 грудня, на засіданні Верховної Ради Юлія Тимошенко з'явилася в ефектному діловому аутфіті у класичних кольорах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

На ній був білий жакет на блискавці із чорною облямівкою, чорним коміром-стійкою та декоративними ґудзиками. Манжети жакету теж мали чорні вставки.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Верх політикиня поєднала із чорною спідницею. Вбрання чудово сиділо на фігурі нардепки.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Пані Тимошенко доповнила лук хвостом із прикореневим об'ємом та французьким манікюром.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

А вчора народна депутатка розвеселила своїх підписників кумедним відео зі студії звукозапису, де вона із завзяттям пограла на барабанах.

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