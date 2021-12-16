У білому жакеті з блискавкою: Юлія Тимошенко в ефектному аутфіті виступила у Верховній Раді

Народна депутатка з'явилася у парламенті в образі у класичних кольорах.
Сьогодні, 16 грудня, на засіданні Верховної Ради Юлія Тимошенко з'явилася в ефектному діловому аутфіті у класичних кольорах.
На ній був білий жакет на блискавці із чорною облямівкою, чорним коміром-стійкою та декоративними ґудзиками. Манжети жакету теж мали чорні вставки.
Верх політикиня поєднала із чорною спідницею. Вбрання чудово сиділо на фігурі нардепки.
Пані Тимошенко доповнила лук хвостом із прикореневим об'ємом та французьким манікюром.
А вчора народна депутатка розвеселила своїх підписників кумедним відео зі студії звукозапису, де вона із завзяттям пограла на барабанах.
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