У білому жакеті, з темним манікюром і в золоті: президентка Перу на зустрічі із журналістами

Президентка Перу Діна Болуарте взяла участь у пресконференції з іноземною пресою, яка відбулася у президентському палаці в Лімі.

Перед журналістами Діна постала у білому жакеті і блузці з ніжним флористичним принтом і V-подібним вирізом.

Діна Болуарте / Фото: Associated Press

Президентка зробила укладання, макіяж із акцентом на очах і темний манікюр. Особливу увагу політикиня приділила прикрасам. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, на шиї – золотий кулон на ланцюжку, а на руках – золоті каблучки.

Діна Болуарте / Фото: Associated Press

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