У білому жилеті та джинсах-скіні: Меган Маркл кардинально змінила образ на Invictus Games

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл були присутні на шостому дні "Ігор нескорених" у Дюссельдорфі.

Герцог та герцогиня Сассекські спостерігали за змаганнями з волейболу, сидячи на першому полі стадіону "Меркур Шпіль-Арена" під час Invictus Games.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Цього дня герцогиня Меган продемонструвала образ у білому вбранні. На ній був білий в'язаний топ від Ralph Lauren та укорочені білі джинси з розрізами Le Skinny De Jeanne, які герцогиня доповнила чорними балетками з ремінцем навколо щиколотки від Aquazzura.

У Меган було розпущене і акуратно укладене волосся, правда періодично, коли герцогиня обіймалася з людьми, їй доводилося його зав'язувати в хвіст. З прикрас – каблучка, про яку ми розповідали раніше, кілька золотих браслетів та годинник. Манікюр був виконаний у світлому відтінку.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Це перший образ герцогині Сассекської повністю в білому на Іграх, бо в попередні дні Меган з'являлася на публіці в чорних аутфітах.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Читайте також: