У білому жителі та з масивним намистом на шиї: королева Максима приїхала на роботу

Королева Нідерландів активно включилася у роботу з початком осіннього сезону.
3 вересня королева Максима відвідала фонд Team Future у Делфсгавені в Роттердамі.
Її Величність приїхала у білому подовженому жилеті Zara, білому топі та штанах-кльош кольору деніму Maison Natan. Свій лук Максима доповнила незвичайними великими прикрасами – золотими сережками Monies Jewellery та великим намистом Pauline Wiertz.
Максима розпустила біляве волосся, зробила легкий денний макіяж та темно-червоний манікюр, а також з аксесуарів обрала ще кілька браслетів на зап'ястя та годинник на чорному шкіряному ремінці.
Днем раніше ми бачили інший образ королеви, коли вона у бірюзовому штанному костюмі відвідала фонд Through the Sound у Лейденському університеті у Лейдені.
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