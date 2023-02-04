У білосніжній блузі з фіолетовою деталлю: королева Йорданії Ранія виступила з промовою у Вашингтоні

Її образ був, як завжди, бездоганним.

Королева Йорданії Ранія прилетіла до Вашингтона зі своєю сім'єю, де днями зустрілася з першою леді Джілл Байден, а також відвідала щорічний захід "Національний молитовний сніданок", який проводиться в американській столиці першого четверга лютого. Під час заходу Її Величність виступила з пронизливою промовою, в якій наголосила на важливості молитви. Супроводила її старша дочка принцеса Іман.

Ранія одягла на "Національний молитовний сніданок" елегантне вбрання, в якому поєднала білу блузу Harithand з довгими рукавами і приголомшливою яскраво-фіолетовою деталлю у вигляді шарфа, і класичну чорну спідницю-олівець від Fendi.

Також у її образі були присутні туфлі-човники, сумка від Bottega Veneta та ювелірні прикраси. Волосся королева уклала у легку та лаконічну зачіску.

А ось принцеса Іман продемонструвала стильне пальто від Max Mara, яке поєднала із шифоновим шарфом.

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