У білосніжній сукні та поруч із чоловіком: королева Ранія опублікувала миле сімейне фото

Королева Йорданії привітала чоловіка – короля Абдаллу ІІ – з днем народження.
Сьогодні, 30 січня, король Йорданії Абдалла II святкує ювілей – йому виповнилося 60 років. З цього приводу його дружина – королева Ранія – опублікувала в Instagram їхню милу світлину.
На фото подружжя зазнімковане з усмішками. Ранія поклала одну руку чоловікові на плече. Одягнута її Величність у білу жіночну сукню з рукавами з рюшами та чорними хвилястими лініями на талії. Вбрання вона доповнила коричнево-чорним ремінцем.
Свій ніжний аутфіт Ранія доповнила гарним укладанням з локонами та макіяжем з ніжно-рожевою помадою на губах.
На королі Абдаллі II була біла сорочка, рукава якої він закотив, і чорні штани. Свій лук він доповнив чорним наручним годинником.
"У моєму серці живе король...", — підписала фото королева Ранія.
У сім'ї йорданських монархів сьогодні подвійне свято – у їхнього молодшого сина – принца Хашима – теж день народження. Хлопчику виповнилося 17 років.
Ранія виклала у соцмережу їхню спільну світлину, на якій син зазнімкований у блакитній сорочці.
"Нехай твої роки будуть сповнені любов'ю та світлом. З днем народження, принце Хашиме", — привітала Ранія сина.
Нагадаємо, королева Йорданії напередодні Різдва та Нового року презентувала святкову сімейну листівку.
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