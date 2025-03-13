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У білосніжному костюмі і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продемонструвала ефектний образ

У білосніжному костюмі і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продемонструвала ефектний образ

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні любить білий колір, тому її часто можна побачити у ньому.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час свого робочого візиту до Великої Британії продемонструвала ефектний образ.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Прем'єрка з'явилася на заході у діловому білосніжному костюмі, який складався з подовженого двобортного жакета і штанів-палацо. Лук вона доповнила білим светром і лакованими гостроносими туфлями кольору айворі на шпильках.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із червоною помадою і темно-вишневий манікюр. Вуха політикиня прикрасила елегантними сережками, а руки – золоті каблучками з великим камінням.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у костюмі кольору слонової кістки і з новою зачіскою постала на діловій зустрічі.

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