У білосніжному костюмі і перлинних прикрасах: Джилл Байден на заході у Білому домі

Перша леді США продемонструвала гарний аутфіт. Їй дуже пасує білий колір.
У Білому домі відбувся захід, присвячений святкуванню місяця гордості. На ньому було присутнє президентське подружжя – Джо і Джилл Байдени.
Перша леді, як завжди, мала прекрасний вигляд. Для заходу вона обрала білосніжний аутфіт. На Джилл був штанний костюм і топ.
Образ Байден доповнила багатошаровим перловим намистом, делікатним золотим ланцюжком із написом Mama, перловим браслетом і елегантними діамантовими сережками.
Гарна зачіска і макіяж із акцентом на очах завершили лук першої леді.
Джо Байден був одягнений у чорний класичний костюм, світлу сорочку і смугасту краватку.
Нагадаємо, минулого разу ми бачили Джилл у короткій квітковій сукні.
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