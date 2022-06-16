У білосніжному костюмі і перлинних прикрасах: Джилл Байден на заході у Білому домі

У білосніжному костюмі і перлинних прикрасах: Джилл Байден на заході у Білому домі

Перша леді США продемонструвала гарний аутфіт. Їй дуже пасує білий колір.

У Білому домі відбувся захід, присвячений святкуванню місяця гордості. На ньому було присутнє президентське подружжя – Джо і Джилл Байдени.

Перша леді, як завжди, мала прекрасний вигляд. Для заходу вона обрала білосніжний аутфіт. На Джилл був штанний костюм і топ.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Байден доповнила багатошаровим перловим намистом, делікатним золотим ланцюжком із написом Mama, перловим браслетом і елегантними діамантовими сережками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Гарна зачіска і макіяж із акцентом на очах завершили лук першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у чорний класичний костюм, світлу сорочку і смугасту краватку.

Нагадаємо, минулого разу ми бачили Джилл у короткій квітковій сукні.

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