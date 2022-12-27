У білосніжному костюмі та в обіймах чоловіка: Бріжит Макрон в об'єктивах фотографів

Гардероб Бріжит Макрон вважають еталоном естетики французького шику. І кожен її вихід є підтвердженням цього.

Ми вирішили докладніше розглянути образ першої леді, в якому вона з'явилася на фінальному матчі Чемпіонату світу з футболу між Аргентиною і Францією, який відбувся на стадіоні в Лусаїлі, Катар.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит продемонструвала монохромний аутфіт від Louis Vuitton. На ній була біла шовкова блузка з краваткою-бантом із логотипом бренду і білосніжний костюм, який складався із подовженого жакету із золотими ґудзиками і прямих штанів зі стрілками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Лук Макрон доповнила білими туфлями-човниками на високих шпильках і срібним клатчем. Укладання з прикореневим об'ємом і макіяж смокі айс завершили стильний образ Бріжит.

Фотографи зазнімкували милий кадр, як Еммануель ніжно обійняв дружину за плечі і поцілував її.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Бріжит Макрон приймала у себе в гостях першу леді України Олену Зеленську.

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