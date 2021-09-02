У білосніжному костюмі і з перлами: Олена Зеленська у Вашингтоні

У білосніжному костюмі і з перлами: Олена Зеленська у Вашингтоні

Перша леді обожнює білий, тому часто з'являється на публіці в луках цього кольору.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською перебувають з робочим візитом у США. Там президентське подружжя взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.

Для такої події перша леді обрала ніжний образ білого кольору, який є одним із її улюблених. Вона поєднала блузку з V-подібним вирізом та рукавами три чверті зі спідницею довжини міді.

Олена Зеленська / Сайт президента України

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Костюм Олена доповнила білими туфлями. Шию вона прикрасила перловим намистом. Гарна зачіска з локонами та ніжний макіяж завершили образ пані Зеленської.

Президент України, як завжди, обрав чорний класичний костюм, білу сорочку та чорну краватку.

Нагадаємо, прилетіла до США Олена у стильному блакитному штанному костюмі і нюдових човниках на підборах. Елегантна зачіска та лаконічні сережки гармонійно доповнили діловий лук першої леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

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