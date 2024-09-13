У білосніжному костюмі і з сережками-кільцями: красива Олена Зеленська на саміті у Києві

Перша леді обрала для свого луку вбрання від українського бренду.
Вчора, 12 вересня, у Києві відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів, тема якого звучала так: "Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього". На ньому обговорили реалії і сучасні проблеми дітей.
"Наше завдання як дорослих – забезпечити їм щасливе та максимально безтурботне дитинство", – зазначила Олена Зеленська.
Там перша леді з'явилася у гарному стильному образі. На ній був білосніжний костюм від українського бренду Gasanova, який складався зі штанів-палацо і жакета з подовженими лацканами, а також білий топ.
Аутфіт Олена доповнила світлими туфлями-човниками. У неї було укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і срібно-золоті сережки з кільцями.
Нагадаємо, Олена Зеленська на інтерв'ю постала у білій блузці без коміра і з декоративними ґудзиками спереду, яку вона поєднала з чорними штанями-палацо зі шкіряним поясом.
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