У білосніжному костюмі і золотих прикрасах: дружина Бориса Джонсона на саміті у Німеччині

У білосніжному костюмі і золотих прикрасах: дружина Бориса Джонсона на саміті у Німеччині

Керрі Джонсон продемонструвала гарний діловий аутфіт.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі прибули на офіційну церемонію привітання в межах саміту G7 у замку Ельмау у Крюні. Їх зустрічали канцлер Німеччини Олаф Шольц з дружиною Бріттою Ернст.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Керрі обрала для свого аутфіту білосніжний костюм із широкими штанями і бежеві туфлі. Вона злегка накрутила локони і зробила макіяж з ніжно-кораловою помадою. Її шию прикрашав делікатний ланцюжок, вуха – золоті сережки, пальці – золоті каблучки.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Джонсон був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, блакитну краватку з принтом і чорні туфлі.

Нагадаємо, під час візиту до Руанди Борис і Керрі Джонсони в елегантних образах відвідали бенкет глав урядів Співдружності.

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