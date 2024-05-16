У білосніжному вбранні і перлах: японська принцеса Айко в елегантному образі сходила на виставку

Принцеса Японії любить класичний білий колір, який їй дуже пасує.

Японська принцеса Айко відвідала спеціальну виставку, на якій представлено літературний твір періоду Хеян "Повість про Гендзі" у Національному архіві Японії в Токіо.

Там принцеса постала в елегантному образі. На ній було білосніжне вбрання, яке складалося з сукні міді і жакета з білими тканинними ґудзиками.

Принцеса Айко / Фото: Getty Images

На обличчі в Айко була захисна маска, а в руці вона тримала білу сумочку із золотою фурнітурою.

Принцеса зібрала волосся у хвіст, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – намистом із перлів, до лацкану вона прикріпила вишукану золоту брошку з перлами.

Нагадаємо, принцеса Айко у ніжно-рожевому вбранні з мереживними манжетами відвідала весняну вечірку в імператорському саду у Токіо.

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