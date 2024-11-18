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У білосніжному вбранні з бісером і за руку з чоловіком: Бріжит Макрон на вечері у Марокко

У білосніжному вбранні з бісером і за руку з чоловіком: Бріжит Макрон на вечері у Марокко

У білосніжному вбранні з бісером і за руку з чоловіком: Бріжит Макрон на вечері у Марокко

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Президентське подружжя мало гарний вигляд.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Марокко. Подружжя сфотографували, коли воно прибуло до Королівського палацу на державну вечерю в Рабаті. Бріжит тримала чоловіка за руку.

Перша леді з'явилася там в ефектному образі. На ній було білосніжне вбрання, яке складалося з топу і спідниці максі, розшите білим бісером. На плечах у неї був кейп, оздоблений також білим бісером і краплевидним камінням.

Бріжит Макрон / © Getty Images
Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Бріжит доповнила аутфіт елегантною зачіскою, макіяжем смокі-айс і довгими діамантовими сережками.

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на виставці у замку Шантії постала у темно-синьому пальті, чорному топі і штанях-кльош.

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