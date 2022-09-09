У білосніжному вбранні з екстравагантними ґудзиками: ефектний образ Джилл Байден

Перша леді США відвідала церемонію відкриття портретів Барака і Мішель Обам у Білому домі.

Президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у церемонії відкриття і презентації портретів експрезидента Барака Обами і його дружини Мішель Обами, яка відбулася у Білому домі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді обрала елегантне біле вбрання від Schiaparelli із золотими ґудзиками різної форми, а також чорні туфлі із золотими шипами на бежевих ремінцях.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Джилл доповнила делікатним ланцюжком на шиї, золотими сережками у вухах, золотим годинником і перлинним браслетом. Макіяж із акцентом на очах і гарне укладання завершили лук Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, подібна церемонія презентації портретів колишнього президентського подружжя не проводилася вже 10 років, адже Дональд Трамп відмовився від неї. Він також відмовився бути присутнім на інавгурації президента Джо Байдена.

Остання подібна церемонія відбулася у 2012 році, коли Обама запросив Джорджа Буша-молодшого та Лору Буш на відкриття їхніх портретів.

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