У білосніжному вбранні з оголеними плечима: тендітна Іванка Трамп продемонструвала ніжний образ

Що б не одягла донька президента США, вона у всьому має красивий вигляд.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фото свого нового ніжному аутфіту.

Донька президента позувала у білосніжному вбранні, яке складалося зі спідниці-олівця довжини міді і топа на ґудзиках із оголеними плечима. Лук вона доповнила босоніжками кольору металік на шпильках.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

А ще Іванка зробила гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і білий манікюр. На пальці красувалася коктейльна каблучка. Вона мала стрункий і ткрасивий вигляд.

Нагадаємо, Іванка Трамп у білому вбранні і золотих прикрасах відвідала Супербоул-2025 у Новому Орлеані.

Читайте також: