У білосніжному жакеті і плісованій спідниці: прессекретарка Байдена після канікул вийшла на роботу

Карін Жан-П’єр мала гарний вигляд після відпочинку.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр майже місяць була на канікулах і ось нарешті з'явилася на роботі. Вона провела пресбрифінг у Вашингтоні.
Для своєї появи після відпочинку Карін обрала елегантний білосніжний жакет із ґудзиками-кнопками і блискавками на кишенях, який поєднала з чорним топом і сірою картатою плісованою спідницею міді.
Аутфіт Жан-П'єр доповнила зачіскою з кучерями і макіяжем із димчасто-персиковими тінями і помадою сливового відтінку. У вухах у неї були золоті сережки-кільця з камінням, а на шиї – золотий ланцюжок із підвіскою-камінчиком.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр на державній вечері у Єлисейському палаці сяяла у лимонній сукні з V-подібним декольте.
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