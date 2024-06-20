У білосніжному жакеті і плісованій спідниці: прессекретарка Байдена після канікул вийшла на роботу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр майже місяць була на канікулах і ось нарешті з'явилася на роботі. Вона провела пресбрифінг у Вашингтоні.

Карін Жан П'єр / Фото: Associated Press

Для своєї появи після відпочинку Карін обрала елегантний білосніжний жакет із ґудзиками-кнопками і блискавками на кишенях, який поєднала з чорним топом і сірою картатою плісованою спідницею міді.

Карін Жан П'єр / Фото: Associated Press

Карін Жан П'єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П'єр доповнила зачіскою з кучерями і макіяжем із димчасто-персиковими тінями і помадою сливового відтінку. У вухах у неї були золоті сережки-кільця з камінням, а на шиї – золотий ланцюжок із підвіскою-камінчиком.

Карін Жан П'єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр на державній вечері у Єлисейському палаці сяяла у лимонній сукні з V-подібним декольте.

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