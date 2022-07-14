У білосніжному жакеті і пудрових штанях: прем'єр-міністерка Франції на військовому параді

Елізабет Борн у ніжному образі з'явилася на національному святі.
Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн відвідала щорічний військовий парад до Дня взяття Бастилії, який відбувся у Парижі.
Політикиня обрала для свого аутфіту білосніжний жакет, білий трикотажний топ на заклепках і пудрові прямі штани.
Шию Борн прикрасила делікатним кулоном на ланцюжку і оптичними окулярами.
На заході також побувала перша леді Франції Бріжит Макрон, яка постала у сукні від Louis Vuitton. Шовкове вбрання довжини міді із зображенням ланцюжків та ключів мало краватку-бант і пояс на талії.
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