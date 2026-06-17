У білосніжній мінісукні і жакеті з кристалами: красива Бріжит Макрон на галавечері

Бріжит Макрон / © Associated Press

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У межах саміту G7 в Евіан-ле-Бен відбулася галавечеря для лідерів країн та їхніх других половинок, перед якою його учасники зробили спільне фото. Господиня заходу Бріжит Макрон обрала для такої події красивий образ.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Перша леді з’явилася у білосніжній сукні до колін прямого крою, поверх якої одягла короткий жакет без коміра і з невеликими декоративними ґудзиками. Особливої вишуканості ансамблю додав декор навколо круглої горловини — комір був оздоблений блакитними кристалами та блискучими намистинами.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Свій аутфіт Бріжит доповнила білими туфлями на високих шпильках і білим клатчем із фактурною вишивкою. Із прикрас вона обрала сережки з діамантами і кілька каблучок.

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Бріжит Макрон / © Associated Press

Перша леді зробила улюблений макіяж смокі айс і милу зачіску «Мальвінка», заколовши волосся ззаду шпилькою кольору слонової кістки.

Бріжит Макрон / © Associated Press

У цьому аутфіт Бріжит мала просто неймовірний вигляд і була в центрі уваги вечора.

Нагадаємо, Бріжит Макрон помітили у картатому жакеті і кросівках замість туфель під час підготовки до заходу.

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