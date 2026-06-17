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У білосніжній мінісукні і жакеті з кристалами: красива Бріжит Макрон на галавечері
Перша леді Франції продемонструвала ефектний аутфіт з ноткою французького шику.
У межах саміту G7 в Евіан-ле-Бен відбулася галавечеря для лідерів країн та їхніх других половинок, перед якою його учасники зробили спільне фото. Господиня заходу Бріжит Макрон обрала для такої події красивий образ.
Перша леді з’явилася у білосніжній сукні до колін прямого крою, поверх якої одягла короткий жакет без коміра і з невеликими декоративними ґудзиками. Особливої вишуканості ансамблю додав декор навколо круглої горловини — комір був оздоблений блакитними кристалами та блискучими намистинами.
Свій аутфіт Бріжит доповнила білими туфлями на високих шпильках і білим клатчем із фактурною вишивкою. Із прикрас вона обрала сережки з діамантами і кілька каблучок.
Перша леді зробила улюблений макіяж смокі айс і милу зачіску «Мальвінка», заколовши волосся ззаду шпилькою кольору слонової кістки.
У цьому аутфіт Бріжит мала просто неймовірний вигляд і була в центрі уваги вечора.
Нагадаємо, Бріжит Макрон помітили у картатому жакеті і кросівках замість туфель під час підготовки до заходу.