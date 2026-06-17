ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

У білосніжній мінісукні і жакеті з кристалами: красива Бріжит Макрон на галавечері

Перша леді Франції продемонструвала ефектний аутфіт з ноткою французького шику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

У межах саміту G7 в Евіан-ле-Бен відбулася галавечеря для лідерів країн та їхніх других половинок, перед якою його учасники зробили спільне фото. Господиня заходу Бріжит Макрон обрала для такої події красивий образ.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Перша леді з’явилася у білосніжній сукні до колін прямого крою, поверх якої одягла короткий жакет без коміра і з невеликими декоративними ґудзиками. Особливої вишуканості ансамблю додав декор навколо круглої горловини — комір був оздоблений блакитними кристалами та блискучими намистинами.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Свій аутфіт Бріжит доповнила білими туфлями на високих шпильках і білим клатчем із фактурною вишивкою. Із прикрас вона обрала сережки з діамантами і кілька каблучок.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Перша леді зробила улюблений макіяж смокі айс і милу зачіску «Мальвінка», заколовши волосся ззаду шпилькою кольору слонової кістки.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

У цьому аутфіт Бріжит мала просто неймовірний вигляд і була в центрі уваги вечора.

Нагадаємо, Бріжит Макрон помітили у картатому жакеті і кросівках замість туфель під час підготовки до заходу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie