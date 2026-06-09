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У білосніжній сукні і на високих шпильках: Бріжит Макрон на державній вечері у Єлисейському палаці
Перша леді Франції вбранням підкреслила стрункі ноги.
Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон зустріли біля Єлисейського палацу президентське подружжя Руанди, для яких вони організували державну вечерю.
Бріжит обрала для такої події білосніжну сукню-футляр з довгими рукавами, круглим вирізом і невеликими накладними кишенями, прикрашеними ґудзиками з камінням. Вбрання підкреслило стрункі ноги дружини президента.
Образ пані Макрон доповнила коричневими шкіряними гостроносими туфлями на шпильках і бежевим клатчем з брошкою з камінням. У неї була елегантна зачіска, макіяж смокі-айс, лаконічні золоті-сережки у вухах і золотий ланцюжок на шиї.
Еммануель був одягнений у чорний костюм з білою хусткою-паше, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вівсянки з’явилася на зустрічі.