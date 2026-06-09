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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

У білосніжній сукні і на високих шпильках: Бріжит Макрон на державній вечері у Єлисейському палаці

Перша леді Франції вбранням підкреслила стрункі ноги.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон зустріли біля Єлисейського палацу президентське подружжя Руанди, для яких вони організували державну вечерю.

Бріжит обрала для такої події білосніжну сукню-футляр з довгими рукавами, круглим вирізом і невеликими накладними кишенями, прикрашеними ґудзиками з камінням. Вбрання підкреслило стрункі ноги дружини президента.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Образ пані Макрон доповнила коричневими шкіряними гостроносими туфлями на шпильках і бежевим клатчем з брошкою з камінням. У неї була елегантна зачіска, макіяж смокі-айс, лаконічні золоті-сережки у вухах і золотий ланцюжок на шиї.

Еммануель був одягнений у чорний костюм з білою хусткою-паше, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вівсянки з’явилася на зустрічі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
206
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