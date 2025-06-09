У білосніжній сукні з кейпом: Бріжит Макрон у вишуканому образі з'явилася на державній вечері

Бріжит та Еммануель Макрон, князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали державну вечерю у Княжому палаці, яку з нагоди їхнього офіційного візиту до Монако влаштували князь Альбер II і княгиня Шарлін.

Перша леді з’явилася там у вишуканому аутфіті. На ній була білосніжна сукня максі чіткого силуету з кутюрної колекції Haute Couture осінь 2023 року бренду Dior. Головним елементом її луку була елегантна накидка у формі кейпа, яка граційно спадала з плечей, створюючи ефект королівської величності.

Бріжит та Еммануель Макрон, князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

Вбрання Бріжит доповнила білим клатчем із ажурним рельєфом та білими туфлями-човниками. Вона зробила скромну зачіску, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки — діамантовими каблучками і годинником із кремовим шкіряним ремінцем.

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Еммануель був одягнений у смокінг з білою хусткою-паше у надгрудній кишені, білу сорочку, чорну краватку-метелик, які скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з князем і княгинею Монако постала в елегантному бежевому костюмі від улюбленого бренду Louis Vuitton.