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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
650
Час на прочитання
1 хв

У білосніжній сукні з квітковими аплікаціями: Бріжит Макрон у розкішному образі сяяла на банкеті в Норвегії

Перша леді Франції з чоловіком-президентом перебуває з офіційним візитом в Осло.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали банкет у Королівському палаці в Осло, який з нагоди їхнього офіційного візиту влаштували кронпринц Норвегії Гокон із дружиною кронпринцесою Метте-Маріт.

Фотографи зазнімкували, як перша леді віталася з принцесою Інгрід Олександрою.

Бріжит Макрон і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Бріжит Макрон і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Потім Бріжит сфотографували за столом під час розмови з королем Норвегії Гаральдом V.

Бріжит Макрон і король Норвегії Гаральд V / © Getty Images

Бріжит Макрон і король Норвегії Гаральд V / © Getty Images

Цього вечора пані Макрон сяяла в розкішному вечірньому образі. На ній була білосніжна сукня максі з сітчастим верхом і рукавами, розшитими квітковими аплікаціями з золотистим камінням, лелітками і бісером.

Свій аутфіт Бріжит доповнила елегантною зачіскою та улюбленим макіяжем смокі-айс. У вухах у неї були елегантні сережки з діамантами, а на руках — каблучки з камінням.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на музичному святі в Парижі постала у джинсах і двох жакетах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
650
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