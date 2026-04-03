У білосніжній сукні з кишенями: Бріжит Макрон на зустрічі з імператорським подружжям
Перша леді Франції у ніжному образі з’явилася на зустрічі у Токіо.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого робочого візиту до Токіо зустрілися з японським імператором Нарухіто та імператрицею Масако в Імператорському палаці в Токіо.
Перша леді мала гарний вигляд у білосніжній сукні-футлярі з довгими рукавами і накладними кишенями, прикрашеними ґудзиками з камінням і облямівкою з перлин.
Аутфіт вона доповнила чорними замшевими туфлями-човниками на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску і макіяж смокі-айс. У вухах у Бріжит були лаконічні сережки-кільця, а на руці — каблучка з камінням.
На Еммануелі був класичний чорний костюм, біла сорочка і чорна краватка.
Нагадаємо, Бріжит Макрон в аеропорту в Південній Кореї з’явилася у пудровому пальті з поясом.