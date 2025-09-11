У білосніжному костюмі і сережках-пусетах: красива Олена Зеленська на Саміті перших леді та джентльменів у Києві

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У Києві стартував п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, тема якого цьогоріч звучить так: «Освіта, що моделює світ». На захід до української столиці приїхали колеги Зеленської із семи країн.

Перша леді України опублікувала у своєму Telegram-каналі світлини з події.

«В українській мові слова „освіта“, „світ“ і „світло“ співзвучні. Нести світло й знання здавна означало в нас тотожні речі — „освічувати“ в усіх сенсах. Робити щось більш видимим, виводити з пітьми.

Коли в самому центрі Європи розв’язана огидна нападницька війна, щоб вижити, нам потрібна сила знань. І буквально, і метафорично. Нам усім потрібна максимальна ясність принципів і поглядів. І нам усім потрібні глибокі знання, щоб відрізняти правду від неправди. Все це несе освіта», — зазначила дружина президента у дописі.

На заході Олена Зеленська постала у красивому діловому образі. Вона одягла білосніжний костюм, який складається з двобортного подовженого жакета приталеного силуету і широких штанів зі стрілками.

Аутфіт дружина президента доповнила темними туфлями-човниками. Її лук доповнили акуратне укладання з боковим проділом і м’якими локонами, макіяж у ніжних відтінках і золоті сережки-пусети.

Нагадаємо, Олена Зеленська у пастельно-м’ятному костюмі і з елегантною зачіскою виступила на пресконференції.