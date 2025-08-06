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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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274
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1 хв

У білосніжному костюмі і з червоною помадою: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом Сербії

Політикиня любить одягати штанні костюми на ділові зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з офіційним візитом відвідала Сербію. Там вона зустрілася з президентом країни Александаром Вучичем.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єрка з’явилася у діловому аутфіті. На ній був білий однобортний жакет, бежевий топ із V-подібним вирізом і білі штани-палацо зі стрілками. Вбрання вона доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Мелоні зробила ідеально рівне укладання і макіяж із червоною помадою. На шиї у неї був золотий ланцюжок.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у Туреччині постала у сірих штанях зі стрілками і шовковій блузці лавандового відтінку, зверху якої була блискуча накидка з принтом.

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