ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

У білосніжному вбранні і з перлинними прикрасами: донька японського імператора — принцеса Айко — відвідала виставку

Принцеса Японії в ніжному образі відвідала всесвітню виставку в Осаці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Айко

Принцеса Айко / © Getty Images

Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако — принцеса Айко — відвідала виставку Osaka-Kansai Expo, яка триває в Осаці.

Там Її Величність з’явилася у ніжному аутфіті. На ній було елегантне вбрання, яке складалося з сукні вільного крою довжини міді і приталеного вкороченого жакета без коміра з білими тканинними ґудзиками.

Принцеса Айко / © Getty Images

Принцеса Айко / © Getty Images

Аутфіт Айко доповнила білими рукавичками, кремовою сумочкою і кремовими шкіряними туфлями на стійких підборах.

У принцеси була елегантна зачіска з плетінням і легкий макіяж. З аксесуарів вона використала лаконічні перлинні сережки, класичне намисто з перлами і вишукану золоту брошку з перлинами, яку прикріпила до жакета.

Нагадаємо, принцеса Айко на весняній вечірці в імператорському саду постала у блакитному кімоно з яскравим принтом, а також у золотаво-біло-червоному обі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie