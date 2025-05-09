Принцеса Айко / © Getty Images

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Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако — принцеса Айко — відвідала виставку Osaka-Kansai Expo, яка триває в Осаці.

Там Її Величність з’явилася у ніжному аутфіті. На ній було елегантне вбрання, яке складалося з сукні вільного крою довжини міді і приталеного вкороченого жакета без коміра з білими тканинними ґудзиками.

Принцеса Айко / © Getty Images

Аутфіт Айко доповнила білими рукавичками, кремовою сумочкою і кремовими шкіряними туфлями на стійких підборах.

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У принцеси була елегантна зачіска з плетінням і легкий макіяж. З аксесуарів вона використала лаконічні перлинні сережки, класичне намисто з перлами і вишукану золоту брошку з перлинами, яку прикріпила до жакета.

Нагадаємо, принцеса Айко на весняній вечірці в імператорському саду постала у блакитному кімоно з яскравим принтом, а також у золотаво-біло-червоному обі.