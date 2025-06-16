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У білих мінісукнях: сестри Амелія та Еліза Спенсер відвідали турнір із поло
Сестри Спенсер відвідали публічний захід у Егхемі, що у передмісті Лондона.
Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер відвідали турнір Cartier Queen's Cup Polo 2025 у Guards Polo Club. Сестри приїхали в білих вбраннях і позували перед камерами тримаючись за руки.
Еліза була в білій мінісукні на ґудзиках, взута в золотисті босоніжки на платформі, а в руках тримала маленьку бежеву сумку зі шкіри крокодила. У Спенсер було розпущене і накручене дрібними хвилями довге волосся, вона була в сонцезахисних окулярах і з золотими сережками у вухах.
Її сестра Амелія була у схожій мінісукні та туфлях-човниках на підборах. Вона була в окулярах від сонця, з золотою підвіскою на шиї, сережках-кільцях невеликого розміру у вухах і теж розпустила волосся.
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