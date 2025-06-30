У білих штанях і джинсовій куртці: позашлюбний син князя Альбера II сходив на модний показ

Александр Грімальді / © Getty Images

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Позашлюбний син князя Монако відвідав показ чоловічого одягу Jacquemus весна/літо 2026 року в межах Паризького тижня моди.

Хлопець приїхав на світський захід у білій футболці, білих штанях зі стрілками та джинсовій куртці, взутий був у білі шкіряні туфлі, а в руках тримав об’ємну бежеву сумку. Волосся хлопця було заплетене в тонкі кіски по всій голові, і він впевнено позував перед камерами фотографів.

Александр Грімальді / © Getty Images

Александр — син французької бортпровідниці Ніколь Кост, із якою князь Альбер II мав роман наприкінці 90-х. Наприкінці 2002 року Ніколь повідомила Альберу, що вагітна, — і князь всіляко допомагав жінці ростити дитину, зокрема забезпечував родину фінансово.

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Раніше ми розповідали про любовні зв’язки та позашлюбних дітей чоловіка княгині Шарлін.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images