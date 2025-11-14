У білих штанах і пальті верблюжого кольору: княгиня Шарлін із чоловіком приїхала на урочистий захід

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Ця акція проходить щорічно напередодні різдвяних та новорічних свят.

Княгиня Шарлін сьогодні з’явилася на заході у кашеміровому светрі з високою горловиною верблюжого кольору, підібрала пальто такого самого відтінку та широкі білі штани зі стрілками. А взута була в кремові гостроносі туфлі-човники з пряжками на невисоких підборах.

Її Світлість зібрала волосся в зачіску і зробила лаконічний макіяж теплих відтінків, одягла сережки-цвяшки з перлами, а в руках тримала гарний осінній букет квітів, який їй подарували на заході.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II приєднався до дружини на заході і був одягнений у темно-синій костюм, краватку у кольорову цятку та білу сорочку.

Днем раніше, нагадаємо, княгиня Шарлін відвідала Міжнародну ювелірну виставку Joya у Монте-Карло.