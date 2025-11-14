ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

У білих штанах і пальті верблюжого кольору: княгиня Шарлін із чоловіком приїхала на урочистий захід

Княжа пара Монако взяла участь у традиційній роздачі подарунків Червоного Хреста в Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Ця акція проходить щорічно напередодні різдвяних та новорічних свят.

Княгиня Шарлін сьогодні з’явилася на заході у кашеміровому светрі з високою горловиною верблюжого кольору, підібрала пальто такого самого відтінку та широкі білі штани зі стрілками. А взута була в кремові гостроносі туфлі-човники з пряжками на невисоких підборах.

Її Світлість зібрала волосся в зачіску і зробила лаконічний макіяж теплих відтінків, одягла сережки-цвяшки з перлами, а в руках тримала гарний осінній букет квітів, який їй подарували на заході.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II приєднався до дружини на заході і був одягнений у темно-синій костюм, краватку у кольорову цятку та білу сорочку.

Днем раніше, нагадаємо, княгиня Шарлін відвідала Міжнародну ювелірну виставку Joya у Монте-Карло.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie