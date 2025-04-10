У бірюзовій сукні і в кольє своєї матері: королева Камілла з чоловіком Чарльзом відвідала банкет

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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Цього дня монарх та його дружина відсвяткували 20-ту річницю від дня свого весілля, а Букінгемський палац поділився новими портретами пари, зробленими в Італії.

Король Чарльз мав чудовий вигляд в костюмі та чорній краватці-метелику, зі стрічкою британського ордену «За заслуги» на шиї та зіркою італійського ордену «За заслуги». Королева Камілла була одягнена у бірюзову мереживну сукню від Fiona Clare. Вона доповнила образ особливим кольє з бірюзою та діамантами, яке належало її покійній матері Розалінд Шанд.

Король і королева з президентом Італії Серджо Маттареллою та його дочкою Лаурою Маттареллою / © Getty Images

Вона доповнила свій образ сережками-висячками з діамантами, гарним укладанням та вечірнім макіяжем.

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У своїй промові на банкеті король Чарльз знову згадав річницю свого весілля, пожартувавши: «Сьогодні, як ви сказали, відзначається двадцята річниця нашого з королевою весілля. У зв'язку з цим я повинен сказати, що це справді дуже люб'язно з вашого боку, пане Президенте, організувати цю невелику романтичну вечерю при свічках на двох…!», — пожартував монарх, пише People.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король також подякував президенту та його дочці за їхню «чудову гостинність». Він додав: "Я можу тільки сказати, що можливість провести цей момент тут, в Італії, країні, яку королева і я так глибоко любимо, дійсно особлива".

Нагадаємо, палац опублікував миле відео Чарльза та Камілли на честь їхньої річниці.

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press