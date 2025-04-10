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У бірюзовій сукні і в кольє своєї матері: королева Камілла з чоловіком Чарльзом відвідала банкет
Король Чарльз та королева Камілла відвідали державний банкет у Квірінальському Палаці з президентом Італії Серджо Маттареллою та його дочкою Лаурою Маттареллою.
Цього дня монарх та його дружина відсвяткували 20-ту річницю від дня свого весілля, а Букінгемський палац поділився новими портретами пари, зробленими в Італії.
Король Чарльз мав чудовий вигляд в костюмі та чорній краватці-метелику, зі стрічкою британського ордену «За заслуги» на шиї та зіркою італійського ордену «За заслуги». Королева Камілла була одягнена у бірюзову мереживну сукню від Fiona Clare. Вона доповнила образ особливим кольє з бірюзою та діамантами, яке належало її покійній матері Розалінд Шанд.
Вона доповнила свій образ сережками-висячками з діамантами, гарним укладанням та вечірнім макіяжем.
У своїй промові на банкеті король Чарльз знову згадав річницю свого весілля, пожартувавши: «Сьогодні, як ви сказали, відзначається двадцята річниця нашого з королевою весілля. У зв'язку з цим я повинен сказати, що це справді дуже люб'язно з вашого боку, пане Президенте, організувати цю невелику романтичну вечерю при свічках на двох…!», — пожартував монарх, пише People.
Король також подякував президенту та його дочці за їхню «чудову гостинність». Він додав: "Я можу тільки сказати, що можливість провести цей момент тут, в Італії, країні, яку королева і я так глибоко любимо, дійсно особлива".
Нагадаємо, палац опублікував миле відео Чарльза та Камілли на честь їхньої річниці.