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У бірюзовій сукні і з мереживною парасолькою: королева Камілла приєдналася до чоловіка на Карибах
Королівське подружжя обрало образи світлих відтінків для відвідування церковної служби в Антигуа і Барбуді.
Король Чарльз III і королева Камілла відвідали службу в церкві St John’s Pentecostal House of Restoration у Сент-Джонсі, столиці Антигуа і Барбуди. Королева приєдналася до чоловіка після того, як він самостійно відвідав Багамські острови та Гаяну в межах свого карибського туру.
Для спільного виходу Камілла обрала бірюзову сукню міді від Anna Valentine з довгими рукавами, V-подібним вирізом з широким оздобленням в тон і вільною спідницею. Вертикальні шви візуально подовжували силует, а широка облямівка підкреслювала поділ.
Вбрання Її Величність поєднала з бежевими туфлями з прямокутними пряжками. У руці вона тримала невелику плетену сумку теплого пісочного відтінку, а також складену бежеву мереживну парасольку від сонця з дерев’яною ручкою.
Образ Камілла доповнила сережками з бірюзою та діамантами з власної колекції, а також тонкими золотими ланцюжками з підвісками. На грудях вона закріпила червону брошку-мак. Волосся королева уклала у свою звичну об’ємну зачіску, а в макіяжі віддала перевагу природним відтінкам.
Чарльз III з’явився поруч у бежевому костюмі з однобортним піджаком і штанами з підворотами. Його він доповнив світлою сорочкою в клітинку і коричневими замшевими туфлями.
Яскравим акцентом стала різнокольорова краватка з геометричним візерунком — подарунок від вдови актора й коміка Баррі Гамфріса. Для нагрудної хустинки монарх обрав традиційну для Антигуа і Барбуди картату тканину мадрас, яку використовують у святковому вбранні до Дня незалежності.
Візит подружжя до Антигуа і Барбуди пов’язаний із зустріччю глав урядів Співдружності, у якій Чарльз бере участь як очільник об’єднання.
Нагадаємо, королева Камілла зробила дивне зізнання про свого чоловіка під час виходу у світ.