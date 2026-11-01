У бірюзовій сукні і з мереживною парасолькою: королева Камілла приєдналася до чоловіка на Карибах

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали службу в церкві St John’s Pentecostal House of Restoration у Сент-Джонсі, столиці Антигуа і Барбуди. Королева приєдналася до чоловіка після того, як він самостійно відвідав Багамські острови та Гаяну в межах свого карибського туру.

Для спільного виходу Камілла обрала бірюзову сукню міді від Anna Valentine з довгими рукавами, V-подібним вирізом з широким оздобленням в тон і вільною спідницею. Вертикальні шви візуально подовжували силует, а широка облямівка підкреслювала поділ.

Реклама

Вбрання Її Величність поєднала з бежевими туфлями з прямокутними пряжками. У руці вона тримала невелику плетену сумку теплого пісочного відтінку, а також складену бежеву мереживну парасольку від сонця з дерев’яною ручкою.

Реклама

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Образ Камілла доповнила сережками з бірюзою та діамантами з власної колекції, а також тонкими золотими ланцюжками з підвісками. На грудях вона закріпила червону брошку-мак. Волосся королева уклала у свою звичну об’ємну зачіску, а в макіяжі віддала перевагу природним відтінкам.

Чарльз III з’явився поруч у бежевому костюмі з однобортним піджаком і штанами з підворотами. Його він доповнив світлою сорочкою в клітинку і коричневими замшевими туфлями.

Яскравим акцентом стала різнокольорова краватка з геометричним візерунком — подарунок від вдови актора й коміка Баррі Гамфріса. Для нагрудної хустинки монарх обрав традиційну для Антигуа і Барбуди картату тканину мадрас, яку використовують у святковому вбранні до Дня незалежності.

Візит подружжя до Антигуа і Барбуди пов’язаний із зустріччю глав урядів Співдружності, у якій Чарльз бере участь як очільник об’єднання.

Реклама

Нагадаємо, королева Камілла зробила дивне зізнання про свого чоловіка під час виходу у світ.

Новини партнерів