Суспільство
235
1 хв

У бірюзовій сукні та балетках Chanel: королева Сільвія з чоловіком-королем приїхала до США

Королівське подружжя Швеції прибуло з візитом до Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Карл XVI Густав та королева Сільвія

Король Карл XVI Густав і королева Сільвія / © Getty Images

Король Карл XVI Густав і королева Сільвія були зазнімковані перед будівлею Організації Об’єднаних Націй у Рожевому саду перед початком спільних дебатів у Генеральній Асамблеї ООН.

На другий день свого візиту до Нью-Йорка монарше подружжя відвідало святкування 80-річчя Організації Об’єднаних Націй у Генеральній Асамблеї. Потім було засідання високого рівня з питань гендерної рівності, присвячене 30-річчю Пекінської платформи дій.

Король Карл XVI Густав і королева Сільвія / © Getty Images

Король Карл XVI Густав і королева Сільвія / © Getty Images

Королева Сільвія мала чудовий вигляд в бірюзовій сукні, зверху на плечі вона накинула короткий білий жакет і взула бежеві балетки з круглими чорними носами від Chanel. Королева також доповнила елегантний образ перлинними сережками та кольє, безліччю золотих браслетів на зап’ясті, а також годинником на чорному шкіряному ремінці та кількома каблучками на пальцях.

Нагадаємо, у США зараз перебувають також королева Нідерландів Максима зі своєю дочкою та королева Бельгії Матильда.

