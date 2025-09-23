- Дата публікації
У бірюзовій сукні та балетках Chanel: королева Сільвія з чоловіком-королем приїхала до США
Королівське подружжя Швеції прибуло з візитом до Нью-Йорка.
Король Карл XVI Густав і королева Сільвія були зазнімковані перед будівлею Організації Об’єднаних Націй у Рожевому саду перед початком спільних дебатів у Генеральній Асамблеї ООН.
На другий день свого візиту до Нью-Йорка монарше подружжя відвідало святкування 80-річчя Організації Об’єднаних Націй у Генеральній Асамблеї. Потім було засідання високого рівня з питань гендерної рівності, присвячене 30-річчю Пекінської платформи дій.
Королева Сільвія мала чудовий вигляд в бірюзовій сукні, зверху на плечі вона накинула короткий білий жакет і взула бежеві балетки з круглими чорними носами від Chanel. Королева також доповнила елегантний образ перлинними сережками та кольє, безліччю золотих браслетів на зап’ясті, а також годинником на чорному шкіряному ремінці та кількома каблучками на пальцях.
Нагадаємо, у США зараз перебувають також королева Нідерландів Максима зі своєю дочкою та королева Бельгії Матильда.