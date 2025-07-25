У бірюзовій сукні та молочному жакеті: принцеса Анна відкрила сад у лікарні в Шефілді

Принцеса Анна / © Associated Press

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Доступний для пацієнтів сад створений за проєктом студії Harris Bugg Studio, яка перемогла у номінації «Найкращий на виставці квітів у Челсі» 2023 року.

Королівською покровителькою цієї організації є племінниця принцеси Анни — принцеса Євгенія Йоркська, яка у 12 років перенесла коригуючу операцію з приводу сколіозу. Євгенія є покровителькою організації від 2019 року.

Принцеса Анна

Мета проєкту «Сад Гораціо» — покращити життя людей, які отримали травму хребта шляхом створення та догляду за прекрасними садами у центрах травм хребта Національної служби охорони здоров’я, — пише журнал Hello!. Це восьмий сад, створений благодійною організацією у відділенні з лікування травм хребта від моменту її заснування 2012 року.

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Принцеса Анна

Принцеса Анна з’явилася на церемонії відкриття у бірюзовій сукні, молочно-білому жакеті та синіх рукавичках, у неї на плечі висіла невелика сумка, волосся вона зібрала у традиційну зачіску «вулик» і доповнила лук золотими сережками-висячками.

Принцеса Анна

Нагадаємо, наступного місяця принцесі виповниться 75 років на честь майбутнього ювілею було випущено спеціальну монету.

Принцеса Анна