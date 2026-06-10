У бірюзовій сукні з мереживом на грудях: ефектна королева Камілла відвідала парад у Лондоні

Королева Камілла / © Associated Press

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Її Величність вітала військовослужбовців Гренадерської гвардії під час церемонії вручення полку нових прапорів у Букінгемському палаці у Лондоні.

Королева Камілла є почесним полковником Гренадерської гвардії.

Королева Камілла / © Associated Press

Цього разу королева обрала не червоний лук, як це бувало на заході раніше, а бірюзову сукню-пальто з білою мереживною вставкою на грудях і плісованим подолом, поєднуючи вбрання з капелюхом з широкими крисами, бежевими рукавичками і світлими туфлями на підборах з чорними носами. Образ королеви доповнювала брошка, сережки, класичне укладання та легкий макіяж на обличчі.

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Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз з'явився на церемонії у військовій формі, кашкеті та білих рукавичках.

Нагадаємо, нещодавно Її Величність відвідувала ще один парад, на який приїхала у ніжно-рожевому пальті та капелюсі.

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