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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

У бірюзовій сукні з мереживом на грудях: ефектна королева Камілла відвідала парад у Лондоні

Королева Камілла склала компанію своєму чоловікові королю Чарльзу на важливій церемонії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність вітала військовослужбовців Гренадерської гвардії під час церемонії вручення полку нових прапорів у Букінгемському палаці у Лондоні.

Королева Камілла є почесним полковником Гренадерської гвардії.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Цього разу королева обрала не червоний лук, як це бувало на заході раніше, а бірюзову сукню-пальто з білою мереживною вставкою на грудях і плісованим подолом, поєднуючи вбрання з капелюхом з широкими крисами, бежевими рукавичками і світлими туфлями на підборах з чорними носами. Образ королеви доповнювала брошка, сережки, класичне укладання та легкий макіяж на обличчі.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз з'явився на церемонії у військовій формі, кашкеті та білих рукавичках.

Нагадаємо, нещодавно Її Величність відвідувала ще один парад, на який приїхала у ніжно-рожевому пальті та капелюсі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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