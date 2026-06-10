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У бірюзовій сукні з мереживом на грудях: ефектна королева Камілла відвідала парад у Лондоні
Королева Камілла склала компанію своєму чоловікові королю Чарльзу на важливій церемонії.
Її Величність вітала військовослужбовців Гренадерської гвардії під час церемонії вручення полку нових прапорів у Букінгемському палаці у Лондоні.
Королева Камілла є почесним полковником Гренадерської гвардії.
Цього разу королева обрала не червоний лук, як це бувало на заході раніше, а бірюзову сукню-пальто з білою мереживною вставкою на грудях і плісованим подолом, поєднуючи вбрання з капелюхом з широкими крисами, бежевими рукавичками і світлими туфлями на підборах з чорними носами. Образ королеви доповнювала брошка, сережки, класичне укладання та легкий макіяж на обличчі.
Король Чарльз з'явився на церемонії у військовій формі, кашкеті та білих рукавичках.
Нагадаємо, нещодавно Її Величність відвідувала ще один парад, на який приїхала у ніжно-рожевому пальті та капелюсі.