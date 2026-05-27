У бірюзовому вбранні, капелюсі і перлах: новий вихід японської принцеси Кіко
Японська принцеса у ніжному аутфіті з’явилася на заході.
Спадковий принц Японії Фуміхіто та його дружина принцеса Кіко відвідали захід зі збереження зелених насаджень у Токіо.
Принцеса з’явилася там у бірюзовому вбранні, яке складалося з сукні довжини міді і приталеного жакета з V-подібним вирізом. Аутфіт вона доповнила білим капелюхом з бірюзовою і лавандовою смужками. Вуха Її Величність прикрасила великими перлинними сережками із золотим обідком, шию — перлинним намистом, а до жакету прикріпила вишукану срібно-золоту брошку у вигляді листя.
Принц був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку в смужку.
Нагадаємо, принцеса Кіко постала на весняній вечірці в імператорському саду у світлій фактурній сукні А-силуету, яку вона скомбінувала з елегантним капелюхом із блідо-салатовою стрічкою з бантом.