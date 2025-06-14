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У бірюзовому вбранні з білими манжетами: принцеса Кейт відвідала парад у Лондоні
Вперше на цей урочистий захід принцеса Уельська одягла вбрання такого кольору.
У Лондоні відбувся щорічний парад Trooping The Colour — це урочистий парад на честь офіційного дня народження британського монарха. У заході беруть участь понад 1400 солдатів та офіцерів у супроводі 200 коней та понад 400 музикантів.
Прекрасна Кейт мала надзвичайний і елегантний вигляд. Її Високість одягла бірюзове вбрання від одного зі своїх улюблених брендів Catherine Walker, який багато років співпрацює з королівською родиною.
Це була бірюзова сукня-пальто приталеного силуету, яка ідеально сиділа на її фігурі. Вбрання прикрашали білі манжети і комір-стійка, а також ґудзики на талії.
Образ принцеса відповідно до дрескоду доповнила капелюшком. Цього разу вона носила аксесуар від бренду Juliette Botterill з широкими полями і флористичним декором в колір.
Також у вухах Кейт сяяли діамантові сережки з перлами, а на грудях була золота брошка Ірландської гвардії, волосся вона уклала у низький пучок.
На захід Уельська взяла своїх трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Але якщо хлопчики носили костюми, то чарівна Шарлотта була одягнена з мамою в одному кольорі.
Принц Вільям за традицією одягнув військову форму.