У бірюзовому вбранні з білими манжетами: принцеса Кейт відвідала парад у Лондоні

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

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У Лондоні відбувся щорічний парад Trooping The Colour — це урочистий парад на честь офіційного дня народження британського монарха. У заході беруть участь понад 1400 солдатів та офіцерів у супроводі 200 коней та понад 400 музикантів.

Прекрасна Кейт мала надзвичайний і елегантний вигляд. Її Високість одягла бірюзове вбрання від одного зі своїх улюблених брендів Catherine Walker, який багато років співпрацює з королівською родиною.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Це була бірюзова сукня-пальто приталеного силуету, яка ідеально сиділа на її фігурі. Вбрання прикрашали білі манжети і комір-стійка, а також ґудзики на талії.

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Образ принцеса відповідно до дрескоду доповнила капелюшком. Цього разу вона носила аксесуар від бренду Juliette Botterill з широкими полями і флористичним декором в колір.

Також у вухах Кейт сяяли діамантові сережки з перлами, а на грудях була золота брошка Ірландської гвардії, волосся вона уклала у низький пучок.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Getty Images

На захід Уельська взяла своїх трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Але якщо хлопчики носили костюми, то чарівна Шарлотта була одягнена з мамою в одному кольорі.

Принц Джордж і принц Луї / © Associated Press

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Вільям за традицією одягнув військову форму.

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Принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images