У бірюзовій сукні і з перлинними сережками: перша леді Бразилії прийшла на мітинг в ефектному образі

Мішель Болсонару продемонструвала перед публікою ефектний образ.
Ліберальна партія Бразилії висунула чинного президента країни Жаїра Болсонару як свого кандидата на майбутніх президентських виборах. Тож вчора, 24 липня, Болсонур влаштував мітинг, на якому оголосив про те, що буде брати участь у виборах президента, які заплановані на 2 жовтня 2022 року.
Підтримала Жаїра його дружина – перша леді Мішель Болсонару. Для заходу вона обрала гарну сукню бірюзового кольору із запахом.
Аутфіт Мішель доповнила перлинними сережками-пусетами, перлинною каблучкою і делікатним кулоном на ланцюжку. Вона зробила собі акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах.
Перша леді виступила з промовою на підтримку свого чоловіка, який після виступу її ніжно поцілував.
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