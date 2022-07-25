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У бірюзовій сукні і з перлинними сережками: перша леді Бразилії прийшла на мітинг в ефектному образі

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У бірюзовій сукні і з перлинними сережками: перша леді Бразилії прийшла на мітинг в ефектному образі

Жаїра і Мішель Болсонари / Фото: Associated Press

Мішель Болсонару продемонструвала перед публікою ефектний образ.

Ліберальна партія Бразилії висунула чинного президента країни Жаїра Болсонару як свого кандидата на майбутніх президентських виборах. Тож вчора, 24 липня, Болсонур влаштував мітинг, на якому оголосив про те, що буде брати участь у виборах президента, які заплановані на 2 жовтня 2022 року.

Мішель Болсонару / © Associated Press
Мішель Болсонару / Фото: Associated Press

Підтримала Жаїра його дружина – перша леді Мішель Болсонару. Для заходу вона обрала гарну сукню бірюзового кольору із запахом.

Мішель Болсонару / © Associated Press
Мішель Болсонару / Фото: Associated Press

Аутфіт Мішель доповнила перлинними сережками-пусетами, перлинною каблучкою і делікатним кулоном на ланцюжку. Вона зробила собі акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах.

Мішель Болсонару / © Associated Press
Мішель Болсонару / Фото: Associated Press
Жаїра і Мішель Болсонари / © Associated Press
Жаїра і Мішель Болсонари / Фото: Associated Press

Перша леді виступила з промовою на підтримку свого чоловіка, який після виступу її ніжно поцілував.

Мішель Болсонару / © Associated Press
Мішель Болсонару / Фото: Associated Press

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