У бірюзовій сукні і з перлинними сережками: перша леді Бразилії прийшла на мітинг в ефектному образі

Ліберальна партія Бразилії висунула чинного президента країни Жаїра Болсонару як свого кандидата на майбутніх президентських виборах. Тож вчора, 24 липня, Болсонур влаштував мітинг, на якому оголосив про те, що буде брати участь у виборах президента, які заплановані на 2 жовтня 2022 року.

Мішель Болсонару / Фото: Associated Press

Підтримала Жаїра його дружина – перша леді Мішель Болсонару. Для заходу вона обрала гарну сукню бірюзового кольору із запахом.

Мішель Болсонару / Фото: Associated Press

Аутфіт Мішель доповнила перлинними сережками-пусетами, перлинною каблучкою і делікатним кулоном на ланцюжку. Вона зробила собі акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах.

Мішель Болсонару / Фото: Associated Press

Жаїра і Мішель Болсонари / Фото: Associated Press

Перша леді виступила з промовою на підтримку свого чоловіка, який після виступу її ніжно поцілував.

Мішель Болсонару / Фото: Associated Press

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