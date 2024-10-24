У бірюзовій сукні і жакеті: японська принцеса Айко у ніжному образі прийшла на концерт

Японський імператор із донькою побували на концерті класичної музики.
Імператор Японії Нарухіто і його донька – принцеса Айко відвідали осінній концерт японської класичної музики в Імператорському палаці у Токіо.
Для культурного виходу принцеса обрала ніжний образ. Вона одягла бірюзове вбрання, яке складалося з сукні та однобортного жакета. Аутфіт Айко доповнила молочним клатчем і рукавичками.
Вона зібрала волосся у зачіску, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию – перлинним намистом, а до жакету прикріпила брошку з перлами.
Імператор Нарухіто був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку.
Нагадаємо, принцеса Айко на концерт із нагоди 90-річчя колишнього імператора Акіхіто та колишньої імператриці Мітіко одягла блідо-рожеву сукню з рукавами-ліхтариками.
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