У блакитній сукні та туфлях з бантами: королева Максима сходила на ділову зустріч

Королева Максима відвідала семінар зі сталого будівництва та життя від Bouwgroep Dijkstra Draisma у Доккумі.

Під час заходу "Відкрий свій розум", який проводила будівельна група Dijkstra Draisma, обговорювалися ідеї та рішення для сталого будівництва і життя.

Під час семінару королева Максима поговорила з зацікавленими сторонами з будівельного сектору, уряду та науки про енергетичний перехід на матеріали, а також про проблеми і рішення для ринку нового будівництва.

Королева з'явилася на публіці в блакитній сукні Maison Natan з поясом на талії, на плечі у неї була сумка Rough Studios, взула Максима свої улюблені туфлі з лакованої шкіри Ferragamo з бантами та наділа обідок на голову обідок до тону. Яскравий лук королеви доповнювали квіткові сережки блакитного кольору і така ж каблучка на пальці. Волосся вона зібрала в зачіску та зробила денний макіяж.

Максима любить незвичайні прикраси і в минулий свій вихіду наділа каблучку з величезною комахою на пальці, яку підібрала до тону пляшкової сукні.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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