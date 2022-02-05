У бірюзовій сукні та з особливими брошками: королева Єлизавета II на нових фото на честь ювілею правління

У бірюзовій сукні та з особливими брошками: королева Єлизавета II на нових фото на честь ювілею правління

Вже завтра королева Єлизавета II увійде в історію, як перша британська монархиня, яка править протягом семи десятиліть.

Королева Єлизавета II зійшла на трон 6 лютого 1952 року і завтра відсвяткує платиновий ювілей правління. З цієї нагоди Букінгемський палац поділився фотографіями, на яких монарх знято в Дубовій кімнаті у Віндзорському замку разом зі своїм собакою доргі на прізвисько Кенді, розглядаючи пам'ятні речі.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Нові фотографії були зроблені перед від'їздом королеви до Сандрінгема, щоб відсвяткувати її історичну віху в місці, де її батько, король Георг VI, помер уві сні рано-вранці 6 лютого 1952 року. Ця річниця завжди була зворушливою для королеви, і вона традиційно проводить цей день приватно.

Одягнена Єлизавета II у гарну сукню кольору морської хвилі, до сукні пришпилено кілька брошок з аквамаринами та діамантами від Boucheron, подарованих їй покійним королем на її 18-річчя у квітні 1944 року. На шиї у королеви перлинне кольє, на зап'ясті золотий годинник, а на пальці заручпльна каблучка, та сама, яку 1947 року їй подарував принц Філіп, її чоловік. У неї бездоганне укладання та макіяж з яскравою помадою на губах, втім, як і завжди.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Її Величність розглядає листівки та інші твори мистецтва, надіслані їй доброзичливцями протягом багатьох років. На одному зі знімків монархиня розглядає віяло, яке було подароване її прапрабабусі — королеві Вікторії в ознаменування її Золотого ювілею 1887 року тодішніми принцом та принцесою Уельськими, пізніше Едуардом VII та королевою Олександрою.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Її Величності також були показані листівки та фотографії учасників конкурсу "Платиновий пудинг" від кухарів, які взяли на себе завдання створити незабутній десерт, гідний королеви та нації.

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