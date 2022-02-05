У бірюзовій сукні та з особливими брошками: королева Єлизавета II на нових фото на честь ювілею правління

Вже завтра королева Єлизавета II увійде в історію, як перша британська монархиня, яка править протягом семи десятиліть.
Королева Єлизавета II зійшла на трон 6 лютого 1952 року і завтра відсвяткує платиновий ювілей правління. З цієї нагоди Букінгемський палац поділився фотографіями, на яких монарх знято в Дубовій кімнаті у Віндзорському замку разом зі своїм собакою доргі на прізвисько Кенді, розглядаючи пам'ятні речі.
Нові фотографії були зроблені перед від'їздом королеви до Сандрінгема, щоб відсвяткувати її історичну віху в місці, де її батько, король Георг VI, помер уві сні рано-вранці 6 лютого 1952 року. Ця річниця завжди була зворушливою для королеви, і вона традиційно проводить цей день приватно.
Одягнена Єлизавета II у гарну сукню кольору морської хвилі, до сукні пришпилено кілька брошок з аквамаринами та діамантами від Boucheron, подарованих їй покійним королем на її 18-річчя у квітні 1944 року. На шиї у королеви перлинне кольє, на зап'ясті золотий годинник, а на пальці заручпльна каблучка, та сама, яку 1947 року їй подарував принц Філіп, її чоловік. У неї бездоганне укладання та макіяж з яскравою помадою на губах, втім, як і завжди.
Її Величність розглядає листівки та інші твори мистецтва, надіслані їй доброзичливцями протягом багатьох років. На одному зі знімків монархиня розглядає віяло, яке було подароване її прапрабабусі — королеві Вікторії в ознаменування її Золотого ювілею 1887 року тодішніми принцом та принцесою Уельськими, пізніше Едуардом VII та королевою Олександрою.
Її Величності також були показані листівки та фотографії учасників конкурсу "Платиновий пудинг" від кухарів, які взяли на себе завдання створити незабутній десерт, гідний королеви та нації.
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