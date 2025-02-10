У бірюзовій сукні з декольте: розглядаємо вбрання грецької принцеси Феодори на весіллі брата

Принцеса привернула увагу вбранням з V-подібним вирізом на сукні.
Феодора, принцеса Греції та Данії — молодша дочка грецького короля Костянтина II та його дружини Анни-Марії Данської — відвідала святкову подію в Афінах. 41-річна принцеса потрапила під приціл папараці на весіллі свого старшого брата.
7 лютого принц Греції Ніколаос одружився з Хрисі Вардіногіанні у церкві в Афінах. Пара одружилася через кілька місяців після розлучення принца з його першою дружиною.
Феодора прибула на свято зі своїм чоловіком Метью Кумаром – американським адвокатом. Принцеса одягла на захід довгу сукню з глибоким декольте та рукавами, яка була виконана з бірюзової тканини. Образ вона доповнила прикрасами з кольоровим камінням, сріблястими туфлями та гламурним клатчем, усипаним стразами. Також на плечі Феодора накинула бежевий палантин з вишивкою.
Нагадаємо, що весілля самої Феодори теж відбулося в Афінах. Вона та Метью одружилися 28 вересня 2024 року в Афінському кафедральному соборі. На весіллі було 250 гостей, серед яких були друзі та родичі молодят, зокрема члени європейських королівських сімей. Наречена тоді одягла весільну сукню від Celia Kritharioti, ірландську мереживну фату, яка колись належала принцесі Маргарет Коннаутській, та діамантову тіару Cartier, подаровану принцесі Маргарет Коннаутській Аббасом II Єгипетським. Фату та тіару носили всі нащадки королеви Інгрід Данської.
Принцеса Феодора — молодша дочка грецького короля Костянтина II та його дружини Анни-Марії Датської, американська акторки. Хрещеними принцеси є королева Данії Маргрете II, королева Великої Британії Єлизавета II, екскороль Румунії Міхай I та екскронпринц Югославії Александр Карагеоргович. У дитинстві Феодора проводила багато часу із членами королівських сімей.
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