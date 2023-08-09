У бірюзовій сукні з рюшами і з кольоровим браслетом: президентка Перу на саміті у Бразилії

Президентка Перу Діна Болуарте взяла участь у саміті Amazon, який відбувся у конференц-центрі Hangar у Белені, Бразилія. Там обговорювали спільний курс захисту біорегіону та боротьби з організованою злочинністю.

Болуарте обрала для свого аутфіту сукню бірюзового кольору з рюшами на рукавах довжини три чверті. Зона декольте була обшита бісером у тон вбрання.

Діна Болуарте / Фото: Associated Press

Діна розпустила волосся, зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, вуха прикрасила золотими сережками з камінням, а шию – ланцюжком із кулоном.

Діна Болуарте / Фото: Associated Press

Особливу увагу привернув красивий широкий браслет на руці президентки, виготовлений із різнокольорового бісеру.

Діна Болуарте / Фото: Associated Press

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