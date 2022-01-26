У бірюзовій сукні з V-подібним декольте: герцогиня Камілла на прийомі у Кларенс-хаус

Герцогиня Корнуольська Камілла розпочала виконання своїх офіційних королівських обов'язків після канікул.
Вчора в Кларенс-хаусі дружина принца Чарльза організувала прийом для співробітників Refuge Charity. Прийом влаштували з нагоди 50-річчя роботи організації, яка допомагає жінкам та дітям, які стали жертвами домашнього насильства.
74-річна Камілла у красивій сукні кольору морської хвилі з V-подібним декольте, одягла кілька золотих підвісок на шию та масивні золоті сережки у вуха. Також у неї було гарне укладання та макіяж на обличчі. Під час прийому разом із гостями герцогиня Корнуольська зробила кілька фотографій.
Зазначимо, герцогиня Корнуольська спеціалізується на допомозі таким організаціям, як Refuge Charity та патронує багато інших. До речі, про те, чим займаються члени британської королівської родини на роботі, де працюють, ви можете почитати у нашому матеріалі.
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