Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У бірюзовій сукні з єпископськими рукавами: новий образ прессекретарки Байдена

У бірюзовій сукні з єпископськими рукавами: новий образ прессекретарки Байдена

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
44
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У бірюзовій сукні з єпископськими рукавами: новий образ прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб новим цікавим вбранням.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - провела щоденний брифінг у Вашингтоні. Фотографи зазнімкували, як вона надавала слово журналістам, щоб ті ставили запитання речнику Ради національної безпеки Джону Кірбі.

Жан-П’єр цього дня з'явилася перед пресою у бірюзовій закритій сукні цікавого крою на асиметричній спідниці і з рукавами фасону "єпископ".

Аутфіт прессекретарка доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із рожевою помадою і білим манікюром. Улюблені сережки-пусети і срібний браслет завершили лук Карін.

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр підкреслила фігуру трикотажною червоною сукнею з блискавкою у зоні декольте і горловиною-стійкою. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
44
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація