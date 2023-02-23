У бірюзовій сукні з єпископськими рукавами: новий образ прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - провела щоденний брифінг у Вашингтоні. Фотографи зазнімкували, як вона надавала слово журналістам, щоб ті ставили запитання речнику Ради національної безпеки Джону Кірбі.

Жан-П’єр цього дня з'явилася перед пресою у бірюзовій закритій сукні цікавого крою на асиметричній спідниці і з рукавами фасону "єпископ".

Аутфіт прессекретарка доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із рожевою помадою і білим манікюром. Улюблені сережки-пусети і срібний браслет завершили лук Карін.

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр підкреслила фігуру трикотажною червоною сукнею з блискавкою у зоні декольте і горловиною-стійкою.

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