У бірюзовому костюмі та м'ятому топі: королева Максима відвідала благодійну організацію

Її Величність здійснила візит до міста Вірингерверфа, щоб відвідати благодійну організацію MindUS, яка створена для того, щоб навчити людей контролювати своє психічне здоров'я, а також навчити їх шукати допомогу, коли це необхідно.

Королева Максима є почесним головою MindUS. Вона з'явилася на зустрічі у штанному костюмі бірюзового кольору, під який одягла білий, злегка пом'ятий топ і взула тілесні туфлі-човники зі шкіри на підборах. Королівський образ чудово доповнив світлий клатч, сережки, кілька браслетів та каблучок на пальцях Її Величності. Максима розпустила волосся та зробила легкий денний макіяж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нещодавно королева Максима повернулася з поїздки до Філіппін, під час якої продемонструвала кілька образів.

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