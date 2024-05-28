У бірюзовому костюмі та м'ятому топі: королева Максима відвідала благодійну організацію

Королева Максима завітала на благодійну організацію з охорони психічного здоров'я на півночі Нідерландів.
Її Величність здійснила візит до міста Вірингерверфа, щоб відвідати благодійну організацію MindUS, яка створена для того, щоб навчити людей контролювати своє психічне здоров'я, а також навчити їх шукати допомогу, коли це необхідно.
Королева Максима є почесним головою MindUS. Вона з'явилася на зустрічі у штанному костюмі бірюзового кольору, під який одягла білий, злегка пом'ятий топ і взула тілесні туфлі-човники зі шкіри на підборах. Королівський образ чудово доповнив світлий клатч, сережки, кілька браслетів та каблучок на пальцях Її Величності. Максима розпустила волосся та зробила легкий денний макіяж.
Нещодавно королева Максима повернулася з поїздки до Філіппін, під час якої продемонструвала кілька образів.
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