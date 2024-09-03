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У бірюзовому костюмі та туфлях із бантами: королева Максима відвідала університет

У бірюзовому костюмі та туфлях із бантами: королева Максима відвідала університет

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима відвідала фонд Through the Sound у Лейденському університеті у Лейдені.

Фонд прагне соціальних змін, у яких питання психічного здоров'я відкрито обговорюються серед студентів. Організація MindUS підтримує фонд, а королева Максима є почесним головою MindUS.

Її Величність приїхала на зустріч у бірюзовому штанному костюмі від Max Mara, білому топі, взута в бежеві туфлі з бантами і на стійких підборах Ferragamo, в руках королева несла невелику плетену бежеву сумку Marina Raphael, а діловий аутфіт доповнила сережками-віялами від JAR, зробила нейтральний макіяж на обличчі і червоний манікюр. Максима зібрала волосся у низький пучок і усміхалася, коли її фотографували.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували інший яскравий лук королеви Максими з робочого заходу, де вона з'явилася у жовтих штанях та блузці, підібраній до тону.

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