У бірюзовому вбранні та елегантному капелюсі: імператриця Масако з чоловіком відвідала захід

Японська імператриця мала ніжний і красивий вигляд на фестивалі.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідали Національний фестиваль посадки дерев в Окаямі.

Для такої події Масако обрала елегантне бірюзове вбрання, яке складалося із сукні-футляра і жакета з білою облямівкою, цікавими ґудзиками, накладними клапанами і без коміра.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Аутфіт Її Величність доповнила елегантним білим капелюхом із бірюзовою смужкою і перлинними прикрасами. У руках вона тримала клатч в тон і білі рукавички.

Імператор був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку в колір вбрання дружини.

Нагадаємо, 89-річна колишня імператриця Японії Мітіко в елегантному вбранні і перлах на пам'ятному заході.

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