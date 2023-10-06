У бірюзовому жакеті і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії продемонструвала ефектний образ

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у другий день Європейського саміту в Гранаді продемонструвала ефектний діловий аутфіт.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

На політикині був красивий подовжений жакет бірюзового кольору з одним ґудзиком, який вона скомбінувала з білим топом і прямими чорними штанями.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Лук Джорджа доповнила шкіряними чорними туфлями на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах і червоний манікюр. Вуха прем’єрка доповнила бірюзовими сережками, а на руках були браслети і золота каблучка.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у перший день саміту Джорджа Мелоні постала у діловому образі total white і теж на шпильках.

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